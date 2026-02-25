Carlo Conti bisessuale | e il conduttore di Sanremo risponde al ' disturbatore' Paolini video

Da today.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'irruzione del disturbatore Gabriele Paolini nel bel mezzo del Tg1 a pochi minuti dall'inizio di Sanremo 2026 è stato il primo contenuto sul Festival diventato virale prima della diretta dal teatro Ariston. Durante un collegamento con l'inviato a Palazzo Chigi, si è sentita improvvisamente una voce fuori campo: "Paolini dice Carlo Conti bisessuale", ha urlato il noto 'disturbatore' Gabriele Paolini. Visibilmente infastidita, la conduttrice Laura Chimenti ha subito interrotto il collegamento: "È il solito disturbatore", ha commentato passando poi ad un altro servizio. La reazione ironica di Carlo Conti non è tardata ad arrivare e in chiusura di Tg, nel collegamento insieme a Laura Pausini e Can Yaman, prima della diretta, il conduttore del Festival ha chiosato: "Il mio tipo è Laura e non Can.". Una simpatica risposta all'uscita di Paolini definito da Conti "un infiltrato". 🔗 Leggi su Today.it

