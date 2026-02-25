Cardiologia tecnica innovativa per evitare l’impianto di Pacemaker

Una nuova tecnica in cardiologia riduce la necessità di impianti di pacemaker in caso di rallentamenti del cuore. Questa innovazione interviene quando il cuore rallenta troppo, causando svenimenti e cadute. La procedura tradizionale prevede l'inserimento di una batteria sottocutanea con fili che stimolano il cuore. Ora, grazie a questa metodologia, si limita l’intervento invasivo e si migliorano le possibilità di recupero per i pazienti. La sperimentazione di questa tecnologia prosegue nei centri specializzati.

Quando il cuore rallenta troppo provocando così il rischio di svenimento e di cadute traumatiche, si procede generalmente all’impianto di un pacemaker che consiste in una piccola batteria collocata sottocute in corrispondenza della clavicola da cui partono minuscoli fili elettrici che raggiungono e stimolano il cuore. Questa strategia è ottimale nei pazienti anziani, ma non in quelli giovani perché nel tempo può verificarsi deterioramento o infezione dei fili elettrici. Nella Cardiologia di Ravenna diretta dal dottor Andrea Rubboli è stata recentemente introdotta la tecnica di cardioneuroablazione che attraverso piccole “bruciature” create all’interno del cuore tramite un’apposita sonda introdotta a livello dell’inguine interrompe il funzionamento delle cellule responsabili del rallentamento anomalo del cuore permettendo così di ovviare all’impianto del pacemaker. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

