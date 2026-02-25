Carcere il seminario ' Vivere e sopravvivere | il vitto e il sopravvitto nella dimensione penitenziaria

Il 26 febbraio dalle 15 alle 17 si terrà il secondo appuntamento del ciclo di seminari on-line dal titolo ‘Il diritto al cibo nei luoghi di detenzione. Tra diritto e società. La questione penitenziaria’, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali e organizzato nell’ambito delle attività del gruppo 3 e 4 del progetto “Food for Future” del Dipartimento di Eccellenza. Il seminario, dal titolo Vivere e sopravvivere: il vitto e il sopravvitto nella dimensione penitenziaria sarà introdotto dalla prof.ssa Veronica Valenti e vedrà la partecipazione della dott.ssa Gaia Messori (Università di Parma), del dott. Roberto Cavalieri (Garante dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, Regione Emilia-Romagna), del dott. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

