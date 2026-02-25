Cappelli parlanti draghi e pozioni | il Carnevale delle quattro Case è a tema Harry Potter

Domenica 8 marzo, a Lugo, piazza Baracca ospiterà il Carnevale delle quattro Case, una festa mascherata aperta a tutta la famiglia, organizzata con la collaborazione di tutti i rioni cittadini e della Contesa estense. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento ritorna ampliando la partecipazione di tutti i rioni e proponendo un nuovo immaginario ricco di magia. Il tema di quest’anno celebra il fascino della magia ispirandosi alla celebre saga di Harry Potter che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Per la festa di quest’anno, il Comune di Lugo si è avvalso della collaborazione di tutti e quattro i rioni della città - che per una giornata diventeranno appunto le “quattro Case” - e della stessa macchina organizzativa della Contesa estense, per proporre a tutti i cittadini un pomeriggio di eventi e animazioni per tutta la famiglia, sul tema dei giovani maghi, in continuità con il percorso di rinnovamento del Carnevale lughese già avviato lo scorso anno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche:

Festa di Carnevale a Cogoleto con pentolaccia e animazione a tema Harry Potter

Carnevale di San Sisto: pioggia non ferma la festa, trionfano carri a tema tra Harry Potter e Tim Burton.