caporalato in toscana le misure per contrastarlo

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Sull'integrazione dei migranti, Marras ha parlato di ''un avviso sperimentale da circa 769mila euro per la formazione dei richiedenti asilo'' con ''percorsi fino a 220 ore per corsi di lingua italiana e acquisizione di patentini professionali per l'utilizzo, ad esempio, di trattori e gru''. Sul monitoraggio infortuni e sicurezza sul lavoro, l'assessore ha risposto con dati Inail che ''indicano una progressiva diminuzione delle denunce: da tremila nel 2018 a 2.300 nel 2024'', anche se ancora restano criticità. ''Il 55per cento degli infortuni si concentra sui territori di Arezzo, Grosseto, Siena'' e ''gli infortuni gravi colpiscono per lo più gli ultra 65enni (38per cento delle vittime) e i lavoratori stranieri (uno su quattro)''. 🔗 Leggi su Lanazione.it

