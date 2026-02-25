Capolavoro Atalanta passa il turno battendo 4-1 il Borussia | il rigore di Samardzic al 95 chiude la partita e porta la Dea agli Ottavi

Bergamo, 25 febbraio 2026 – Con un’altra partita da ricordare, scrivendo un’altra pagina della sua storia europea, l’Atalanta vola agli ottavi di finale di Champions, vincendo il playoff contro il Borussia, ribaltando lo 0-2 subito otto giorni fa a Dortmund con un 4-1 rocambolesco per come è arrivato, grazie a un rigore trasformato da Lazar Samardzic al quinto minuto di recupero. Regalando all’ultimo respiro la qualificazione, meritata, alla Dea, che ha dominato di fatto l’intera partita, segnando tre gol nei primi 57 minuti, commettendo solo un errore sul gol del 3-1 del Borussia che avrebbe portato ai supplementari. La felicità di mister... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

