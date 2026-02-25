Capitale della cultura dieci città in corsa tra fondi e sponsor

Fremono le dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Le audizioni pubbliche, dove le candidate saranno chiamate a presentare il proprio progetto e rispondere alle domande della commissione, sono previste per la fine di questa settimana, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. A fine marzo si saprà la vincitrice. In palio un milione di euro dal ministero della Cultura. Un bottino più simbolico che sostanziale, che si aggiunge alle più corpose risorse raccolte dalle città. Per esempio, nel piano di sostenibilità economica e finanziaria del progetto di Pordenone, vincitrice dell’edizione 2027, compaiono altri enti locali del territorio, con la Regione Friuli Venezia Giulia in prima linea grazie a una dotazione di 1,5 milioni, accanto a fondi nazionali ed europei, sponsor privati e partnership. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

