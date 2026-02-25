Capitale della Cultura 2028 convocate le audizioni per le città finaliste | c' è anche Catania

Si terranno il 26 e 27 febbraio, nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, le audizioni delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, tra cui Catania. Presiedute da una giuria di esperti - si legge in una nota del Mic- le audizioni rappresentano un momento decisivo nel percorso di selezione della vincitrice, offrendo a ciascuna città partecipante l’opportunità di presentare il proprio dossier di candidatura, illustrandone la visione strategica e rispondendo alle questioni che saranno poste dai giurati. Al termine delle due giornate di incontri la giuria avrà così tutti gli elementi per valutare nel dettaglio i progetti finalisti e sottoporre al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, l’indicazione della vincitrice del titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, che sarà annunciata entro il prossimo 27 marzo e beneficerà di un finanziamento di un milione di euro per realizzare le iniziative previste e incluse nel dossier di candidatura. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

