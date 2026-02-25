Canone Unico Patrimoniale scadenza lunedì 2 marzo

La società ICA Spa ha già provveduto, per conto del Comune di Piacenza, ad inviare il promemoria con l'allegato bollettino PagoPa, trasmesso - a chi ne dispone - anche sull'App IO tramite la quale si può pagare direttamente. Qualora i cittadini interessati non abbiano ricevuto l'avviso in questione, è possibile rivolgersi a ICA Spa presso gli sportelli di via XXIV Maggio 104B. Si ricorda che il mancato, parziale o tardivo pagamento comporta l'applicazione di una sanzione del 30%, oltre agli interessi legali. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Canone Unico Patrimoniale, M5s: "La Giunta ha scelto, escludendo il Consiglio"La Giunta comunale ha approvato la deliberazione n.

Esenzione canone Rai 2026, scadenza imminente: come richiederla onlineL’esenzione dal canone Rai 2026 è in scadenza: è importante conoscere i requisiti e le modalità di richiesta, soprattutto per chi desidera risparmiare o evitare il pagamento.

Temi più discussi: Canone Unico Patrimoniale in scadenza il 31 marzo 2026; Lamezia, verifiche sul Canone unico patrimoniale: oltre 2,6 milioni da riscuotere per occupazioni suolo permanenti; Canone Unico Patrimoniale: al via i controlli del Comune su esposizioni pubblicitarie non dichiarate; Lamezia, verifiche sul Canone unico patrimoniale: oltre 2,6 milioni da riscuotere per occupazioni suolo permanenti.

L’atto approvato chiarisce che l’amministrazione ha scelto la linea della continuità: per il 2026 restano valide le tariffe già in vigoreTariffe confermate e calendario dei pagamenti fissato: la Giunta comunale di Cerignola, con delibera n. 21 del 10 febbraio 2026, ha approvato l’atto con cui vengono confermate per l’anno 2026 le ... statoquotidiano.it

Mercato di Sarzana: Ica rettifica il canone 2026, avvisi da ricalcolare e scadenza rinviataMercato di Sarzana: Ica rettifica il canone 2026, avvisi da ricalcolare e scadenza rinviata ... msn.com

Via libera alle modifiche sul Canone Unico Patrimoniale e all’adozione della pace fiscale, con riduzioni dei coefficienti e strumenti di rateizzazione - facebook.com facebook