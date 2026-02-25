Canone Unico Patrimoniale scadenza lunedì 2 marzo

Da ilpiacenza.it 25 feb 2026

La società ICA Spa ha già provveduto, per conto del Comune di Piacenza, ad inviare il promemoria con l'allegato bollettino PagoPa, trasmesso - a chi ne dispone - anche sull'App IO tramite la quale si può pagare direttamente. Qualora i cittadini interessati non abbiano ricevuto l'avviso in questione, è possibile rivolgersi a ICA Spa presso gli sportelli di via XXIV Maggio 104B. Si ricorda che il mancato, parziale o tardivo pagamento comporta l'applicazione di una sanzione del 30%, oltre agli interessi legali. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

