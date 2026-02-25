Campionesse olimpiche in marcia per i diritti delle donne a Riccione

Le campionesse olimpiche in marcia si mobilitano contro le disparità di genere a Riccione, in risposta alle ingiustizie che ancora colpiscono le atlete femminili. Questa manifestazione mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di parità e rispetto nel mondo dello sport. Le atlete, conosciute per le loro vittorie, vogliono portare all’attenzione delle persone le sfide quotidiane che affrontano. La città si prepara ad accogliere un evento che promette di essere significativo.

Riccione si prepara a ospitare un evento che promette di unire sport e diritti delle donne in un modo mai prima. Walk & Run for Women, in programma il 7 e 8 marzo, non è solo una manifestazione sportiva: è un laboratorio di inclusione e consapevolezza. A guidare l’iniziativa sono campionesse olimpiche come Antonella Bellutti, Manù Benelli e Valerio Piccioni, che porteranno la loro esperienza in un programma che combina attività fisica e riflessione sui diritti femminili. L’evento, patrocinato dal Comune di Riccione e dalla Regione Emilia-Romagna, si articola in camminate di 2 e 5 chilometri e una corsa non competitiva di 10 chilometri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Basta con la retorica delle mammine-eroine, che triste il racconto delle campionesse olimpiche (De Gregorio)De Gregorio critica le medagille olimpiche di Milano-Cortina, accusandole di essere spesso dipinte come mammine-eroine.

La manifestazione di Cadom. In marcia nel cuore di Monza a difesa dei diritti delle donneIl Cadom di Monza organizza una manifestazione domani alle 10 nel centro della città per protestare contro il Ddl Bongiorno, che riguarda la violenza sulle donne.

Raul Pamich: chi è il fratello di Abdon, campione olimpico della marcia/ Non ha vinto solo una medaglia…Tutto su Raul Pamich: il fratello di Abdon, il campione olimpico della marcia a cui è dedicata la fiction Il marciatore. ilsussidiario.net

Abdon Pamich, la vera storia del bambino che da esule diventò campione della marcia. L'oro alle OlimpiadiAbdon Pamich. Il campione ben prima dell'esule. Questo è stato Pamich. Un campione. Un fenomeno in grado di vincere un oro e un bronzo alle Olimpiadi , due titoli europei (e un argento) e tre ai Gioch ... corrierediarezzo.it

