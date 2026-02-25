Campagna elettorale al via Primo scontro sulla Rocca

L'apertura della campagna elettorale è stata segnata da un acceso confronto sulla Rocca, causato dalla decisione di alcuni candidati di visitare il sito storico per promuovere le loro proposte. I residenti osservano con attenzione le iniziative e si preparano a seguire gli sviluppi, mentre i sostenitori si radunano per ascoltare i programmi. La prima giornata di incontri ha attirato numerose persone, creando un clima di attesa tra gli abitanti di Bondeno.

L’aria di Bondeno inizia a farsi elettrica in vista del prossimo 24 e 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. È un assaggio di campagna elettorale quello che si è visto in questi giorni sui social. Al centro della contesa c’è la Rocca di Stellata, il gioiello architettonico locale che, invece di essere terreno di condivisione, è diventato il primo ring di uno scontro frontale tra il candidato civico Michele Marchetti e l’amministrazione uscente e ricandidata, guidata da Simone Saletti. Facciamo il punto. Il guanto di sfida lo lancia Michele Marchetti, ex comandante del distaccamento dei vigili del fuoco e l’unico candidato ‘Civico’ per ora senza alleanze politiche sceso in campo, che punta dritto all’efficienza della macchina turistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

