Camorra nell’ospedale San Giovanni Bosco | certificati falsi estorsioni e corruzione

AGI - Ricoveri e certificazioni illegittimi, ma anche truffe assicurative. Medici e professionisti compiacenti. E al centro del 'sistema', il clan Contini, uno dei protagonisti del cartello dell' Alleanza di Secondigliano. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di quattro indagati (tre affiliati del clan e un avvocato) per associazione a delinquere di stampo mafioso aggravata dal carattere armato, corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all' autorità giudiziaria, falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata estorsione, estorsione, usura, riciclaggio e autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Agi.it

L'ospedale San Giovanni Bosco nelle mani del clan: tra bar, certificati falsi e morti portati in ambulanzaIl coinvolgimento del clan Contini nell’ospedale San Giovanni Bosco nasce da un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone questa mattina.

Napoli, favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni BoscoIl clan Contini ha manipolato l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, offrendo favori ai membri del gruppo e ottenendo ricoveri e certificazioni false.

