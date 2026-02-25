Camorra nell’ospedale San Giovanni Bosco | certificati falsi estorsioni e corruzione

Da agi.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presenza della camorra nell’ospedale San Giovanni Bosco si manifesta attraverso certificati falsi, estorsioni e corruzione. La causa principale è il coinvolgimento di medici e professionisti compiacenti che collaborano con le organizzazioni criminali. Sono stati scoperti numerosi casi di truffe assicurative e pratiche illecite che coinvolgono anche i pazienti. Questo scenario mette in luce una rete di illegalità che infetta le strutture sanitarie pubbliche. Le forze dell’ordine stanno indagando su questa situazione.

camorra nell8217ospedale san giovanni bosco certificati falsi estorsioni e corruzione
© Agi.it - Camorra nell’ospedale San Giovanni Bosco: certificati falsi, estorsioni e corruzione

AGI -  Ricoveri  e  certificazioni illegittimi, ma anche  truffe assicurative. Medici e professionisti compiacenti. E al centro del 'sistema', il  clan Contini, uno dei protagonisti del cartello dell' Alleanza di Secondigliano. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della  Guardia di Finanza  e del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei  Carabinieri di Napoli  hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di quattro indagati (tre affiliati del clan e un avvocato) per  associazione a delinquere di stampo mafioso  aggravata dal carattere armato,  corruzione, falsa testimonianza, false dichiarazioni all' autorità giudiziaria,  falsità ideologica in atti pubblici, trasferimento fraudolento di valori, accesso abusivo a sistemi informatici, tentata  estorsione,  estorsione,  usura,  riciclaggio  e  autoriciclaggio. 🔗 Leggi su Agi.it

L'ospedale San Giovanni Bosco nelle mani del clan: tra bar, certificati falsi e morti portati in ambulanzaIl coinvolgimento del clan Contini nell’ospedale San Giovanni Bosco nasce da un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone questa mattina.

Napoli, favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni BoscoIl clan Contini ha manipolato l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, offrendo favori ai membri del gruppo e ottenendo ricoveri e certificazioni false.

Temi più discussi: L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli usato dalla camorra come centrale per le truffe: 4 arresti; Napoli, ospedale San Giovanni Bosco in mano a clan: 4 arresti, c'è anche anche un avvocato; Le mani della Camorra sull'ospedale, truffe e falsi certificati: 4 misure cautelari; Ospedale commissariato: i boss gestiscono dai ricoveri alle macchinette del caffè.

camorra nell ospedale sanNapoli, favori ai clan di camorra e truffe all’ospedale San Giovanni BoscoLe mani del clan Contini sull'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, con favori al clan, ricoveri e certificazioni illegittimi, medici e professionisti ... lapresse.it

camorra nell ospedale sanOspedale nelle mani della Camorra a Napoli: 4 arrestiNAPOLI Grazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo numerose attività dell’ospedale San Giovanni Bosco di Na ... corrieredellacalabria.it