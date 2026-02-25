Di lei, a Verissimo, la nonna aveva detto: «Camilla è come Corto Maltese, a 18 anni mi ha detto: “Nonna, se mi paghi il biglietto per la Nuova Zelanda io partirei”. Poi è tornata dopo 4 anni, con tutti i rasta e con il diploma di insegnante di yoga. Poi è stata un po’ a Milano, ora è a Berlino. Ha preso il diploma di cuoca, è sempre in giro. Ha visto il mondo. Mi piacerebbe fare un viaggio con lei». Un’altra volta, aveva raccontato: «È partita a 18 anni e ha girato il mondo intero. È sempre rasta, perché è nata rasta, e adesso è arrivata con i capelli rasta biondi legati sulla testa: è molto divertente da vedere, devo dire, ed era molto sexy l'altra sera». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni: «Una parte di te dentro e con me senza fine»

Leggi anche:

Camilla Ardenzi canta Senza Fine, l’omaggio alla nonna Ornella Vanoni: «Una parte di te dentro e con me senza fine»

Durante lo speciale Che Tempo Che Fa dedicato a Ornella Vanoni, la nipote Camilla Ardenzi ha intonato il suo indimenticabile brano Senza fine

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, canta Senza fine il toccante omaggio sui social

Temi più discussi: Sanremo, come è andata la prima serata del festival; Sanremo 2026 al via, la prima serata del Festival - DIRETTA; Sanremo, classifica prima serata: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez-Masini nella Top 5 (in ordine casuale); Sanremo 2026 al via: la voce di Pippo Baudo apre la puntata, sul palco Tiziano Ferro e Olly. La stampa premia Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez&Masini.

Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni ospite a Sanremo 2026 per eseguire il brano L'Eternità. Anni, età, carriera, padre, madre ... tpi.it

Camilla Ardenzi: chi è la nipote di Ornella Vanoni, che canterà Senza fine nella seconda serata di SanremoCamilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni, è ospite stasera a Sanremo 2026. Scopri chi è: dai viaggi in Nuova Zelanda alle traversate in barca a vela, fino alla voce che ha commosso l'Italia con Senz ... greenme.it

Camilla Ardenzi omaggia Ornella Vanoni a Sanremo 2026 Sono passati 61 anni dalla prima volta di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, con la celebre canzone Abbracciami, datata 1965. La straordinaria carriera della cantante milanese, scomparsa lo s - facebook.com facebook

“Senza fine, Tu sei un attimo senza fine” - Dopo le parole di Carlo Conti a #Sanremo2026, ne approfittiamo per rivedere la nipote di Ornella Vanoni, Camilla Ardenzi, con Diodato nell’indimenticabile speciale #OrnellaSenzaFine x.com