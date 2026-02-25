Camilla Ardenzi chi è la nipote di Ornella Vanoni

Camilla Ardenzi ha fatto il suo debutto televisivo cantando insieme a Diodato il celebre brano Senza fine, scritto da Gino Paoli per la nonna, la grande Ornella Vanoni. È stato un momento emozionante, applaudito dai fan della cantante, che hanno invaso i social di commenti entusiasti. Una spettatrice ha scritto: “Sarà suggestione, ma ad un certo punto mi è sembrata Ornella. Bellissima e bravissima, molto emozionante”. La giovane artista ha anche partecipato alla serata evento del Nove dedicata alla memoria della nonna, confermando il legame speciale che la univa a Ornella Vanoni e il suo amore per la musica. Camilla e Matteo Ardenzi, figli di Cristiano Ardenzi, unico figlio di Ornella Vanoni, vivono a Milano e sono stati legatissimi alla loro nonna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

