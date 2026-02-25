Camera | Fontana riceve Gruppo amicizia Serbia-Italia
Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, una delegazione del Gruppo di amicizia Serbia-Italia nell'ambito dell'Unione interparlamentare (Uip), guidato da Jovan Palalic. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mattarella riceve il Presidente del Mozambico: Grande collaborazione e amicizia – Il videoIl Presidente Mattarella accoglie a Roma il Presidente del Mozambico in un incontro che rafforza i legami di collaborazione e amicizia tra i due paesi.
Olimpiadi, Arianna Fontana riceve il Tricolore al QuirinaleAlle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha ricevuto il Tricolore dal Presidente Mattarella nel Salone dei Corazzieri al Quirinale.
Argomenti discussi: L'Asp di Messina assume 24 psicologi delle Cure primarie, in servizio da marzo -; Camera, Fontana riceve una delegazione del Gruppo di amicizia Serbia-Italia.
Camera: Fontana riceve Gruppo amicizia Serbia-ItaliaRoma, 25 feb. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, una delegazione del Gruppo di amicizia ... iltempo.it
Camera, Fontana riceve una delegazione del Gruppo di amicizia Serbia-ItaliaROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha ricevuto a Palazzo Montecitorio una delegazione del Gruppo ... stream24.ilsole24ore.com
Europei di Funchal L’Italia concede il bis battendo 17-6 la Serbia nella seconda giornata dei campionati europei. Successo agevole per il #7rosa che si dimostra più accorto in fase difensiva rispetto alla prima uscita con la Croazia. Le azzurre del ct Ca - facebook.com facebook