Calciomercato Inter LIVE | sfuma Mckennie Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni

Il trasferimento di Mckennie è saltato a causa di problemi con le visite mediche, mentre Sommer potrebbe lasciare l’Inter dopo aver ricevuto offerte da altri club. Il Barcellona si prepara a fare un’offerta per Bastoni, cercando di rafforzare la difesa. Le trattative sono in pieno fermento e le prossime ore saranno decisive per definire le mosse della squadra nerazzurra. Le negoziazioni continuano senza sosta nel mercato estivo.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Calciomercato Inter LIVE: Sommer verso l'addio? Intanto il Barcellona prepara l'assalto a Bastoni. L'interesse del Barcellona per Bastoni nasce dalla volontà di rafforzare la difesa, mentre Sommer potrebbe lasciare l'Inter a causa delle offerte che arrivano dall'estero. Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona prepara l'assalto a Bastoni. Intanto parla così Stankovic Jr. Il nome di Bastoni compare nelle ultime indiscrezioni perché il Barcellona ha deciso di puntare su di lui come obiettivo di mercato. De Sciglio, sfuma l'approdo in Repubblica Ceca: ecco il motivo; Calciomercato live: Maldini verso la Lazio, Cancelo ha scelto il Barcellona, Benfica su Lucca, Bove rescinde con la Roma, Rosenior nuovo...; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: il piano dell'Inter per Tarik Muharemovic; Sfuma Mckennie? Moretto: L'Inter ci aveva provato! Il rinnovo è vicino, decisiva... Inter-Diaby, cresce la fiducia: come stanno le cose e le news di calciomercato. Non è ancora finita per Moussa Diaby. Se il trasferimento sembrava ormai sfumato, ora cresce la fiducia dell'Inter per rinforzare la fascia destra, orfana per tanto tempo di Denzel Dumfries. Sul tavol ... Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo Muani. Ultima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... #Inter, per #Mkhitaryan futuro incerto sul #calciomercato