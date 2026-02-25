Calcio Italiano | Perdiamo Miranda Heggem è a mezzo servizio

Roma, 25 feb. (askanews) – Vigilia europea per il Bologna atteso dal ritorno dei playoff di Europa League contro il Brann. Domani alle 21, allo stadio Renato Dall’Ara, i rossoblù difenderanno l’1-0 conquistato all’andata in Norvegia. Alla vigilia ha parlato l’allenatore Vincenzo Italiano, tra rispetto per l’avversario e fiducia nei progressi della squadra. “Il calcio norvegese è in grande crescita, vanno rispettati al massimo. Siamo in vantaggio di un gol ma bisogna confermarlo contro una squadra organizzata, che cercherà di metterci in difficoltà”, ha spiegato Italiano, invitando i suoi a non sottovalutare l’impegno: “Parlando di percentuali direi 51% noi e 49% loro. Dobbiamo sfruttare il nostro stadio”. Il tecnico ha sottolineato i miglioramenti difensivi delle ultime settimane: “È cresciuta l’attenzione nel non possesso, concediamo meno e abbiamo trovato più solidità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche:

L’INFERMERIA. Miranda affaticato. Heggem da valutare

“Perdiamo un grande”. Lutto in Rai, addio a un decano del servizio pubblico