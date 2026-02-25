Calcio impresa Atalanta | elimina al 98? il Borussia Dortmund
Dalla Certosa a Spaccanapoli: la mappa celeste nascosta di Napoli. All’Archivio di Stato la guida Inaf Il melanoma? Grazie all’immunoterapia non è più una condanna. Napoli al centro della ricerca Scuola Superiore della Magistratura al via con Mattarella. La presidente Sciarra: Boom di partecipanti Roma, 25 feb. (askanews) – Impresa dell’Atalanta. La squadra di Palladino travolge 4-1 il Borussia Dortmund, rimonta il 2-0 subito in Germania ed è qualificata agli ottavi di finale di Champions. Decisivo un rigore perfetto di Samardzic al 98', assegnato al Var per un intervento falloso di Bensebaini su Krstovic a seguito di un clamoroso errore del portiere Kobel. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Apoteosi Atalanta: Samardzic al 98? firma l’impresa, Borussia Dortmund abbattutoIn una notte che rimarrà scolpita negli annali del calcio bergamasco, l’Atalanta compie il miracolo europeo, travolgendo il Borussia Dortmund per 4-1...
Atalanta, impresa europea a Bergamo: 4-1 al Borussia Dortmund e rimonta completataL’Atalanta ribalta tutto e scrive una delle pagine più intense della sua storia europea.
CHE FATICACCIA LE ITALIANE BORUSSIA DORTMUND-ATALANTA 2-0
Champions League: impresa Atalanta, rimonta il Dortmund e va agli ottaviRimonta al fischio finale per l'Atalanta, che supera i play off di Champions evitando tra l'altro al calcio italiano la figuraccia di un ottavo senza squadre di serie A. La squadra di Palladino rimont ... ansa.it
Atalanta, impresa epica: 4-1 al Borussia Dortmund, si qualifica al 98’L’Atalanta fa la grande impresa. Sconfitta 2-0 all’andata contro il Borussia Dortmund, vince 4-1 al ritorno e si qualifica agli ottavi di finale di Champions League. Un trionfo sensazionale quello del ... unionesarda.it
