Calabria | ticket sanitario gratuito per le vittime di violenza

Calabria, esenzione ticket sanitario per le vittime di violenza: un atto di civiltà che fa scuola. Il consiglio regionale calabrese ha approvato all'unanimità una mozione che introduce l'esenzione dal ticket sanitario per le vittime di violenza. Un provvedimento che, secondo il commissario della Lega per il Comune di Calanna Michele Marcianò, rappresenta un atto di alto valore civile e un autentico atto di civiltà. La misura, proposta dal consigliere regionale Giuseppe Mattiani, estende l'esenzione a tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e psicologiche correlate ai percorsi di cura e tutela, rimuovendo un ostacolo che, in contesti di fragilità economica e psicologica, può rivelarsi insormontabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

