Calabria senza banche | 30mila imprese a rischio e 65% popolazione

Sommario. In Calabria, il 75% dei comuni è privo di sportelli bancari, isolando 30.000 imprese e lasciando senza servizi essenziali il 65% della popolazione. La desertificazione bancaria, aggravata da un basso tasso di digitalizzazione, rischia di lasciare indietro le fasce più fragili e di compromettere lo sviluppo economico della regione. La mappa del vuoto: 30mila imprese calabresi senza banche. La Calabria affronta una crisi silenziosa ma devastante: la desertificazione bancaria. Il 75% dei comuni calabresi, secondo i dati aggiornati al 2025 dell’Osservatorio Fondazione Fiba, è privo di sportelli bancari. Questa situazione colpisce non solo i piccoli centri, ma anche comuni con popolazioni tra 9.000 e 17.000 abitanti. Su 191 comuni calabresi, 143 non hanno più sportelli bancari, mentre 31 ne hanno uno solo. La situazione si è aggravata costantemente dal 2015, con il 40% delle 30.000 imprese calabresi isolate in territori abbandonati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

