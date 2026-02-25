Calabria | emergenza sanitaria proroga urgente per ospedali

La Calabria chiede al governo di prorogare lo stato di emergenza per completare gli ospedali La Regione Calabria ha inviato una richiesta ufficiale al governo per prorogare lo stato di emergenza in materia di edilizia sanitaria, attualmente in scadenza il 7 marzo. Il commissario delegato Claudio Moroni ha avanzato la richiesta l'11 febbraio scorso, con l'obiettivo di mantenere i poteri straordinari necessari per accelerare la costruzione di nuovi ospedali in diverse località della regione. Tra questi, i progetti più avanzati riguardano le strutture della Sibaritide, della Piana di Tauro e di Vibo Valentia, mentre altri sono ancora in fase di progettazione a Catanzaro, Cosenza e Crotone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

