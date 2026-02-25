Cadute e scontri sulle piste da sci | tre ragazze infortunate a Bobbio

Doppio intervento delle forze di soccorso nel primo pomeriggio di mercoledì. Nell'episodio più grave in volo l'elicottero da Bergamo Doppio intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio, ai Piani di Bobbio. Sono tre le persone infortunate durante l'attività sportiva sulle piste da sci valsassinesi, tutte donne in giovane età. Il primo in ordine temporale alle 13.45: agli impianti di Bobbio è stata inviata l'ambulanza con il personale della Croce Rossa di Ballabio per soccorrere una 23enne infortunata. La ragazza è stata raggiunta dagli addetti e quindi trasportata all'ambulanza per il trasferimento all'ospedale Manzoni di Lecco, dove giunta in codice verde. Altro intervento intorno alle ore 15 in località Valtorta: c'è con ogni probabilità uno scontro all'origine dell'infortunio che ha riguardato una 16enne e una 18enne. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

