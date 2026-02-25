Fabio Galli è morto dopo una caduta durante un’escursione, causata da un terreno scivoloso in una zona ripida. Molti amici raccontano di averlo visto sorridente poco prima dell’incidente, mentre si preparava a salire su un sentiero noto per la sua difficoltà. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, che si stringe intorno alla famiglia in attesa dei funerali. La sua perdita lascia un vuoto tra chi lo conosceva bene.

"Fabio resterà per sempre dentro di noi". In queste ore tantissimi amici hanno voluto ricordare Fabio Galli. Un ragazzo "speciale, che amava la vita". Domani, alla chiesa di San Giuseppe al porto, sono attese centinaia di persone per l’addio al 36enne riminese, scomparso nella notte tra sabato e domenica a Pennabilli durante un’escursione. Il funerale sarà celebrato alle 14,30 nella chiesa di via Brandolino. E stasera (alle 20,30), nella chiesa della parrocchia del borgo San Giuliano, si terrà il rosario. La tragedia di Fabio si è consumata sabato. Grande sportivo e appassionato di trekking, il giovane riminese era partito al mattino presto per fare un’escursione a Pennabilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Brutta caduta durante un'escursione a Civate, 55enne soccorso d'urgenzaUn uomo di 55 anni è caduto mentre faceva un'escursione a Civate, causando un intervento di soccorso urgente.

Si siede sulla poltrona durante una serata con gli amici, poi il malore: ragazzo muore a 25 anniUn giovane di 25 anni, mentre trascorreva una serata tra amici ad Ancona, è stato colto da un improvviso malore che ha portato alla sua scomparsa.

Temi più discussi: Caduta fatale durante l’escursione. Domani l’addio a Fabio Galli. Gli amici: Un ragazzo speciale; Caduta fatale durante un’escursione: chi era il 36enne morto a Pennabilli; Come sta Kamila Sellier, la pattinatrice ferita nella gara con Fontana; Morte dopo volo di 11 metri dal balcone: i reperti e l'accusa di omicidio preterintenzionale.

Caduta fatale durante un’escursione: chi era il 36enne morto a PennabilliEscursione fatale sabato scorso per un uomo riminese di 36 anni. Il corpo di Fabio Galli è stato ritrovato senza vita ieri mattina, poco prima delle ... corriereromagna.it

Omicidio Angelina Soares, disposta una perizia sulla caduta fatale. Costituiti parte civile la figlia e l'ex convivente di San BenedettoASCOLI Entra nel vivo davanti alla Corte d’assise di Roma il procedimento penale per l’omicidio di Angelina Soares De Souza, la 46enne brasiliana trovata morta il 4 aprile 2024 a Ostia dopo essere ... corriereadriatico.it

Cronaca. Tragedia a Pennabilli: l'esperto escursionista riminese Fabio Galli tradito dal dirupo - facebook.com facebook

Rimini, l'escursionista Fabio Galli morto a 36 anni nella caduta in un canalone: «Gli ultimi messaggi, poi non ha più risposto» x.com