Cade mentre è in smart working riconosciuto come infortunio sul lavoro

(Adnkronos) – Una dipendente di 60 anni dell’università di Padova si è vista riconoscere dall’Inail un infortunio sul lavoro patito mentre era in smart working durante il periodo Covid. La donna l’8 aprile 2022 era inciampata, fratturandosi la caviglia, mentre lavorava da casa, collegata con l’ufficio da remoto. La donna era poi stata ricoverata e operata alla caviglia e aveva dovuto sottoporsi anche a un lungo periodo di riabilitazione. Queste le tappe della vicenda: l’Inail prima lo riconosce come un infortunio sul lavoro ma poi cambia idea, costringendo la donna a ricorrere alle coperture dell’Inps e a pagarsi ogni prestazione medica e senza vedersi risarcire il danno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche:

Cade dalla sedia in smart working, riconosciuto l'infortunio sul lavoro

Cade e si fa male mentre è in smart working: per il giudice è infortunio sul lavoro

Cade durante lo smart working, una dipendente vince la causa

Temi più discussi: Torino, bimbo cade dalle scale mentre è in braccio alla mamma e muore | Aperto fascicolo per omicidio colposo; Bimbo di 5 mesi cade dalle scale mentre è in braccio alla madre e muore. I soccorsi e il racconto della donna, aperta un'inchiesta; BIMBO CADE Bimbo di 5 mesi cade mentre è in braccio alla madre: muore dopo due giorni di agonia; Bimbo di 5 mesi cade dalle scale mentre è in braccio alla madre e muore.

Cade mentre è in smart working, riconosciuto come infortunio sul lavoroUna dipendente dell'università di Padova si era rotta la caviglia mentre lavorava da casa durante il Covid ... adnkronos.com

Cade e si fa male mentre è in smart working: per il giudice è infortunio sul lavoroLa sentenza contro l'Inail a Padova. Una dipendente dell'università si è fratturata la caviglia in casa dopo essersi alzata dal pc, ma inizialmente l'Istitito lo aveva etichettato come incidente dome ... today.it

Cade durante lo smart working: il giudice riconosce l’infortunio sul lavoro – La sentenza Padova, la donna era inciampata a casa durante una riunione da remoto - facebook.com facebook

Cade dalla sedia in smart working, riconosciuto l'infortunio sul lavoro agi.it/cronaca/news/2… #agi #smartworking x.com