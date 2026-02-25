Cade dalla sedia in smart working riconosciuto l' infortunio sul lavoro

AGI - Cade dalla sedia mentre è in smart working e dopo tre anni le viene riconosciuto l'infortunio sul lavoro. È accaduto a una donna di 60 anni di Padova: l'Inail le ha negato il risarcimento, che invece le è stato riconosciuto da un tribunale civile. Il fatto risale all'8 aprile del 2022. La sentenza è stata emessa dai giudici del lavoro di Padova l'8 maggio scorso ma è stata resa nota in questi giorni dal sindacato Fgu Gilda Unams e riportata da media locali. Dipendente universitaria. La lavoratrice, dipendente del dipartimento giuridico dell'Università di Padova, si era alzata quattro anni fa dalla sedia nel corso di una riunione in videoconferenza, ma era caduta procurandosi la frattura della caviglia in due punti, con il ricovero in ospedale, un intervento chirurgico e un certificato medico di 137 giorni di inabilità al lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

