caccia al bomber trecastelli carboni 17 reti in 21 partite

Pongetti Cambia poco nelle classifiche marcatori del calcio dilettantistico dalla serie D alla Seconda Categoria in una giornata complessivamente dalle polveri piuttosto bagnate per i bomber dei vari gironi anche se l’unica sostanziale novità è piuttosto rilevante: in serie D infatti Sparacello segna e raggiunge il compagno di squadra Di Renzo in testa con 15 gol: i due attaccanti dell’Aquila hanno segnato la clamorosa cifra di 30 reti in due, ma la loro squadra continua a non vincere e anche stavolta si salva solo nel recupero. Nulla cambia in Eccellenza e Promozione, da segnalare l’allungo nel girone B di Seconda del bomber della capolista Trecastelli, Marco Carboni: fanno 17 reti in 21 giornate per un giocatore che nasce centrocampista. Serie D, Girone F. 15 reti: Di Renzo (L’Aquila), Sparacello (L’Aquila) 10 reti: Infantino (Notaresco), Kouko (Ancona) 8 reti: Vianni (Ostiamare), Martiniello (Giulianova), Spinosa (Ostiamare), Maio (Atletico Ascoli), Curatolo (Sora), Carpani (Teramo) 7 reti: Pierfederici (Recanatese), D’Angelo (Recanatese), Osorio (Maceratese), Cericola (Ancona), Della Pietra (UniPomezia), Romano (Termoli) Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

“Messaggio a reti unificate”. Clamoroso sui canali Mediaset: mercoledì 17 dicembre alle ore 21Un evento imperdibile scuote i canali Mediaset: mercoledì 17 dicembre alle 21 andrà in onda un “Messaggio a reti unificate”.

Caccia al bomber. Rovinelli, il difensore si scopre goleadorL’Aquila prosegue la sua marcia offensiva in Serie D girone F, grazie a un attacco tornato in grande spolvero con l’arrivo di Fucili in panchina.