Bus rapid transit a Casalotti Azione rilancia | Opera fondamentale per la cittadinanza

Il partito di Calenda spinge per avviare la progettazione dell'infrastruttura ritenuta fondamentale per risolvere i problemi della circolazione nel quadrante “Perché allora Roma Capitale non ha ancora avviato la progettazione, così da tradurre in atti concreti un’opera attesa da anni e fondamentale per il quadrante Nord-Ovest della città?”. Così parlano Flavia De Gregorio, Antonio De Santis e Claudia Finelli rispettivamente consiglieri comunali e capogruppo nel tredicesimo municipio di Azione in merito al Bus Rapid Transit, l’opera su cui il partito di Calenda spinge dalla prima ora per risolvere il problema dei trasporti nel nord-ovest della Capitale. Il bus rapid transit è un’infrastruttura viaria destinata solo ed esclusivamente agli autobus. Nello specifico quello che dovrebbe collegare Casalotti a Battistini dovrebbe correre lungo 5,3 km nel quale ci sarebbero 8 fermate, 3 scambi con la metro A e 4 parcheggi di scambio per le auto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Progetto BRT (Bus Rapid Transit): la campagna informativa approda al BorgoLa campagna informativa sul progetto BRT arriva al Borgo.

Dalla zona Fiera a San Girolamo: finanziata la linea blu-bis del Bus Rapit Transit a BariÈ stato approvato un finanziamento regionale di circa cinque milioni di euro per la realizzazione della linea blu-bis del Bus Rapid Transit a Bari, che collegherà la zona Fiera a San Girolamo.

Temi più discussi: Sui bus elettrici del Brt di Bari: ci saranno telecamere lungo le corsie e multe per chi le invade; Trapani punta sul BRT, il bus rapido per rivoluzionare la mobilità urbana [VIDEO]; Lavori per il Brt a Bari, cento operai impegnati in sette cantieri: nuovi divieti a Japigia; Il Bus Rapid Transit cartina di tornasole della politica trapanese.

Il Bus Rapid Transit cartina di tornasole della politica trapaneseIl progetto di riorganizzazione della mobilità urbana e l’introduzione del Bus Rapid Transit a Trapani non rappresentano soltanto una scelta tecnica in materia di trasporti. Sono diventati, nel giro d ... tp24.it

Bus Rapid Transit: a Trapani scatta la polemica sulla mobilità in città. Di cosa si tratta?Il progetto di riorganizzazione della mobilità urbana e l’introduzione del sistema Bus Rapid Transit (BRT), promosso dall’Amministrazione ... itacanotizie.it

Il Bus Rapid Transit cartina di tornasole della politica trapanese #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook