Buca delle Campane chiusa per 15 giorni mancano le misure anti-incendio ed è una discoteca abusiva

Bologna, 25 febbraio 2026 – Quindici giorni di sospensione di attività per “gravi e diffuse carenze sotto il profilo della sicurezza dei locali e della regolarità amministrativa”. Lo ha disposto il questore di Bologna per la Buca delle campane, locale in via Benedetto XIV, dopo un blitz avvenuto nella sera tra sabato e domenica da parte della Divisione polizia amministrativa con la collaborazione di polizia locale, vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro e Ausl. Durante gli accertamenti tecnici è emerso che “i dipendenti del locale, privo delle autorizzazioni necessarie per il pubblico spettacolo – chiedevano agli avventori che arrivavano dopo cena il pagamento di 10 euro per l'ingresso e una consumazione al bar, rilasciando poi un ticket che permetteva l'ingresso al locale”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

