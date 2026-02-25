La partita conclusiva della 27ª giornata di Serie A2 testimonia un importante ritorno alla vittoria per la Valtur Brindisi, che riesce a interrompere la serie di tre sconfitte consecutive in trasferta con un successo fondamentale. Grazie a questa vittoria, la squadra si colloca al secondo posto in classifica con 38 punti, insieme a Pesaro, che mantiene un vantaggio grazie alla migliore differenza punti negli scontri diretti. La gara si è rivelata particolarmente combattuta, con un finale dramatico deciso negli ultimissimi minuti dalla prestazione di Francis, che ha realizzato sette punti decisivi tra gli ultimi due minuti di gara, portando i padroni di casa al sorpasso. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brindisi aggancia la vetta battendo Forlì in trasferta

