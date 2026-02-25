Brignone tra ritiro e grandi speranze | caccia ai record di Tomba

Federica Brignone si prepara ad altre grandi imprese in Coppa del Mondo: i record di Alberto Tomba potrebbero essere un nuovo stimolo importante Sono passati dieci mesi dal tremendo infortunio che poteva mettere fine alla carriera di Federica Brignone. E ora la situazione sembra essersi totalmente ribaltata, dopo un’impresa che resterà negli annali dello sport mondiale. La tigre tutta azzurra è arrivata a vincere due medaglie d’oro tra SuperG e Gigante alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non è successo a molti nella rassegna invernale. Tra questi, c’è Alberto Tomba, forse uno dei più grandi sportivi che l’Italia abbia mai visto e che ha vinto gigante e slalom a Calgary nel 1988. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

