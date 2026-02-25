Brera il palazzo dialogante

(Adnkronos) – Nell'ambito progetto PNRR Brera C.O.M., l’Accademia di Belle Arti di Brera il 25 e 26 febbraio 2026 presenta nel convegno “Quantum C.O.M. Nuove intelligenze generative e mediali”, una sperimentazione innovativa che integra intelligenza artificiale e realtà immersiva nella valorizzazione del patrimonio culturale: il Palazzo Dialogante. Si tratta di un’applicazione di intelligenza artificiale immersiva sviluppata da Carraro Lab, dedicata al Cortile d’Onore del Palazzo di Brera. L’obiettivo è trasformare uno spazio storico – simbolo di tre secoli di cultura europea – in un ecosistema digitale conversazionale, capace di mettere in dialogo visitatori e protagonisti della storia milanese scolpiti nel marmo. —[email protected] (Web Info) Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. La replica Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga per “uso indebito del nome”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Inchiesta urbanistica, sequestrato il palazzo Unico-BreraUn nuovo sequestro nell’ambito dell’inchiesta urbanistica che coinvolge il cantiere Unico-Brera a Milano.

Inchiesta edilizia a Milano. Sequestrato un palazzo a BreraUn nuovo episodio nell'inchiesta edilizia a Milano riguarda il sequestro di un palazzo a Brera, nel centro storico.