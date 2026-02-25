Brasile condannati i due mandanti dell’omicidio dell’attivista Marielle Franco

I fratelli Domingos e Chiquinho Brazão, ex consigliere della Corte dei Conti di Rio de Janeiro ed ex consigliere comunale, poi deputato federale, sono stati condannati per essere stati i mandanti dell’omicidio di Marielle Franco, la consigliera comunale della megalopoli brasiliana e attivista per i diritti umani assassinata nel marzo 2018 dopo aver partecipato a un incontro sul problema della violenza contro le donne afroamericane nelle favelas, e del suo autista Anderson Gomes. Ad accogliere la richiesta di condanna del procuratore sono stati tre giudici su cinque. La sentenza arriva a quasi due anni dall’ arresto dei fratelli Brazão e a uno dalla condanna dei due agenti della polizia militare Ronnie Lessa ed Élcio Queiroz, rispettivamente a 78 anni e 59 anni di carcere, perché autori materiali dell’omicidio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

