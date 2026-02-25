Branduardi e il coro del liceo scientifico | Si ricorda di noi?

Il coro del liceo scientifico ha ricordato Angelo Branduardi dopo averlo accompagnato in concerto all’Aquila di Fermo. La richiesta è arrivata tra gli applausi del pubblico, che ha apprezzato le esibizioni della scuola. La presenza del musicista ha portato un’aria di festa tra gli studenti, che hanno cantato e suonato insieme a lui. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, creando un momento di grande partecipazione.

Venerdì sera. Teatro dell’Aquila di Fermo. Un evento prima dell’evento. Il secondo sarebbe stato Prosa di Francesco, parole di Aldo Cazzullo, musiche di Angelo Branduardi. Il primo, invece, una cosa molto diversa, pur centrata sull’armonia e su un incontro. Alle 19, un gruppo di ragazzi e una prof.ssa. Loro sono il Coro del Liceo scientifico di Fermo; lei è la loro direttrice Sandra Moschella. Gli studenti stasera sono una ventina, di solito 50-60. Sono quelli però che hanno avuto la possibilità di tornare a Fermo. Attendono il maestro. Angelo Branduardi è già sul palcoscenico: sta provando il suono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il liceo scientifico di Forlì apripista in Romagna: a scuola si studia l'alluvione per costruire il futuroIl liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli a Forlì si distingue ancora una volta. Maddaloni, inaugurato il nuovo laboratorio del liceo scientifico ‘Cortese’Questa mattina a Maddaloni si è tenuta l’inaugurazione del nuovo laboratorio di scienze del liceo ‘Cortese’. Argomenti discussi: Branduardi e il coro del liceo scientifico : Si ricorda di noi?; San Francesco, Pisa celebra gli 800 anni dalla morte (di S. P. Giussani). Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi al Teatro Sociale di Alba con FrancescoIl racconto si intreccia con le musiche di ANGELO BRANDUARDI eseguite dal vivo. Aldo Cazzullo & Angelo Branduardi, presentano, il 24 Marzo 2026 al Teatro Sociale di Alba, Francesco, testi scritti da ... ideawebtv.it Angelo Branduardi e Il cantico: La poesia di San Francesco illuminaMenestrello capace di intrecciare melodia e testi in modo inconfondibile, Angelo Branduardi arriva questa sera sul palcoscenico della 37esima edizione del festival di Villa Arconati a Bollate con il ... ilgiorno.it Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi al Teatro Sociale di Alba con “Francesco” - facebook.com facebook