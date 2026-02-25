Bon Ton – Se ami ami anche i suoi animali

di Maria Pia Ruspoli Gestire la presenza di un animale domestico nella vita di coppia richiede pazienza, regole scritte e. Gestire la presenza di un animale domestico nella vita di coppia richiede pazienza, regole scritte e una profonda capacità di mediazione per evitare rotture definitive Prima cosa: trovare un partner con cui condividere gli stessi interessi. Un animale intreccia vite e sentimenti: può portare gioia, ma anche disagio se non lo ami. Parla con sincerità delle tue paure. Ascolta il suo legame con l’animale. Costruite un compromesso rispettoso per entrambi e per l’animale. Convivere con un partner che ha un cane o un gatto richiede una valutazione concreta dei bisogni pratici ed emotivi: allergie, spazi, routine, responsabilità veterinarie, spese. Stabilite regole chiare su cura, pulizia e orari. Considerate soluzioni intermedie — separazione delle stanze, supporto esterno — prima di decidere. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Leggi anche:

Al via il concorso “Se ami qualcuno portalo a Fumone”

Serie sulla seconda guerra mondiale da non perdere se ami Top Gun

Uomini che pagano per farsi schiavizzare dalle donne