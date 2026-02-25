Bologna missione ottavi alla portata | rossoblù nettamente favoriti nel ritorno col Brann

La squadra di Vincenzo Italiano riparte dallo 0-1 conquistato in Norvegia grazie alla rete di Castro. Per il ritorno è tutto in discesa Si deciderà tutto in novanta minuti e il Bologna è assolutamente padrone del proprio destino. Non solo perché la gara di ritorno si disputerà al Dall'Ara, ma soprattutto perché i rossoblù si approcciano al ritorno dei playoff di Champions League dopo essersi aggiudicati la gara d'andata. Il Brann infatti è stato sconfitto in casa la scorsa settimana grazie alla rete di Castro che ha indirizzato il doppio confronto verso la squadra di Vincenzo Italiano. Scopriamo pronostico e quote di Bologna-Brann, in programma giovedì alle 21. La qualità dell'organico e il fattore campo fanno pendere la bilancia tutta dalla parte del Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

