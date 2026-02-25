Bologna lesione dell’ileopsoas per Miranda | tre settimane di stop

Fermato da un problema muscolare durante Bologna-Udinese, e quindi costretto a lasciare il terreno di gioco a circa 10 minuti dal termine del match, Juan Miranda si è sottoposto nelle scorse ore ad accertamenti strumentali. Come fa sapere la società rossoblù attraverso una nota ufficiale, l'esterno ha rimediato una "lesione di primo grado dell’ileopsoas destro" e sarà costretto a restare ai box per circa "tre settimane". Miranda, quindi, salterà non soltanto il ritorno dei play-off di Europa League in programma per domani sera contro il Brann, ma anche le prossime tre sfide di campionato contro Pisa, Hellas Verona e Sassuolo. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

