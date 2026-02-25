Bologna la speranza di superare i playoff | Ci teniamo tantissimo su Zaniolo

Il Bologna, guidato da Vincenzo Italiano, si presenta ai playoff di europa league con un vantaggio minimo ma significativo e una recente serie positiva che ha riacceso l’entusiasmo. Allo stadio Dall’Ara la squadra è determinata a chiudere la qualificazione contro il Brann, sfruttando la preparazione e la fiducia accumulata nelle ultime uscite. La formazione emiliana arriva dall’1-0 dell’andata e si appresta a un ritorno che può aprire la strada alle fasi successive. L’allenatore ha rimarcato la necessità di non abbassare l’attenzione e di confermare il vantaggio contro una squadra ben organizzata e capace di creare difficoltà, invitandosi a rispondere con occasioni e gol. Al Dall’Ara la cornice è di grande attesa: il Brann cercherà di mettere in difficoltà i rossoblù con qualità e metodo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

