Boiko | Pronto a sfidare i migliori il mio futuro è nella Serie B

Un nuovo protagonista sta emergendo nel panorama della pallavolo nazionale: un opposto ucraino capace di totalizzare 434 punti in 16 partite, con una media che supera i 27,1 punti a gara. La sua realizzazione costante lo vede spesso tra i migliori marcatori del match, contribuendo a delineare l’andamento della Tonno Callipo Calabria Volley nel campionato di serie B e a mettere in evidenza una crescita rapida e decisa. La stagione fin qui vissuta dal giocatore si segnala per il rialzo notevole delle sue cifre: 434 punti in 16 partite e una performance che, settimana dopo settimana, lo propone come punto di riferimento dell’attacco. Oltre ai record individuali, è evidente come la sicurezza nelle proprie possibilità sia accompagnata da una continuità decisiva per il collettivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

