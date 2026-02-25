Bodo Glimt esplode la festa nello spogliatoio | il video da San Siro

Il Bodo Glimt ha rotto gli schemi e ha celebrato con entusiasmo nel suo spogliatoio dopo aver raggiunto gli ottavi di finale. La vittoria a San Siro ha scatenato una festa spontanea tra i giocatori, ripresa in un video che mostra il loro entusiasmo. La squadra norvegese ha dimostrato grande determinazione in questa partita, che resterà nella memoria dei tifosi. La scena cattura un momento di pura gioia e condivisione tra i giocatori.

© Gazzetta.it - Bodo Glimt, esplode la festa nello spogliatoio: il video da San Siro