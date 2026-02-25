Bodo Glimt esplode la festa nello spogliatoio | il video da San Siro
Il Bodo Glimt ha rotto gli schemi e ha celebrato con entusiasmo nel suo spogliatoio dopo aver raggiunto gli ottavi di finale. La vittoria a San Siro ha scatenato una festa spontanea tra i giocatori, ripresa in un video che mostra il loro entusiasmo. La squadra norvegese ha dimostrato grande determinazione in questa partita, che resterà nella memoria dei tifosi. La scena cattura un momento di pura gioia e condivisione tra i giocatori.
Il passaggio agli ottavi rappresenta un traguardo storico e il Bodo Glimt festeggia così nella pancia di San siro: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter Bodo Glimt, San Siro da brividi per la rimonta: oltre 70 mila cuori nerazzurri. Il datoIl pubblico di San Siro ha fatto registrare oltre 70.
San Siro non esaurisce i biglietti per Inter-Bodo Glimt, attesa la tifoseria norvegeseL’affluenza di tifosi norvegesi a San Siro deriva dalla voglia di sostenere il Bodo Glimt, che cerca di recuperare il risultato dell’andata.
L’Inter cade 1-2 contro il Bodo/Glimt e saluta la ChampionsDiretta Inter-Bodø/Glimt del 24 febbraio 2026: la gara perfetta dei norvegesi costringe alla resa la squadra di Chivu, a segno Hauge ed Evjen e ottavi centrati ... calciomagazine.net
LIVE Inter-Bodo Glimt 1-2, Champions League calcio in DIRETTA: nerazzurri fuori dalla competizione, sconfitti anche in casaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.56 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 22.54 Brutta sconfitta per i nerazzurri che ... oasport.it
Inter-Bodo Glimt, errore di Akanji: l'ex Milan Hauge fa ancora gol. VIDEO #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com
«Ma quanto pesi adesso » ha chiesto scherzando Fabio Capello a Ronaldo, davanti alle telecamere di Sky Sport, poco prima del calcio d’inizio tra Inter e Bodo Glimt. Una domanda che ha fatto ridere tutti, incluso il Fenomeno, che era presente a San Siro ins - facebook.com facebook