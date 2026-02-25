Boban sul possibile addio di Allegri | Posso capire che non sia contento so com’è al Milan oggi
Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, Massimiliano Allegri non sarebbe soddisfatto delle attuali dinamiche interne al Milan e starebbe ragionando sul proprio futuro in vista dell'estate. In bilico anche il rapporto con Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. Il tecnico rossonero avrebbe dubbi su diversi aspetti: dalla gestione, al mercato fino alla confusione societaria che ancora regna in Via Aldo Rossi. Sportitalia parla di punto più basso del rapporto tra l'attuale Milan e l'attuale Allegri. In merito al futuro di Massimiliano Allegri si è espresso anche Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan. Ecco, di seguito, il commento rilasciato dall'ex centrocampista croato dagli studi di Sky Sport al termine di Inter-Bodo Glimt 1-2 di Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Tare porta al Milan i nuovi Milinkovic-Savic? Ecco chi ha messo nel mirino >>> “Che Allegri non sia contento posso capirlo io ci sono passato e so come è al Milan oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Allegri sul rinnovo di Maignan: “Contento, lui voleva rimanere al Milan. Ma non l’ho convinto io”Massimiliano Allegri ha detto che è contento per il rinnovo di Maignan, anche se ammette che il portiere voleva restare al Milan già da tempo.
Milan Verona, Allegri nel post partita: «Sul 3-0 si poteva fare meglio. Sono contento per Nkunku. Quota Scudetto? Vi svelo i punti che servono per vincere il titolo»Dopo la vittoria del Milan contro il Verona, Allegri ha analizzato la prestazione dei rossoneri nel post partita, evidenziando aspetti migliorabili e condividendo le sue considerazioni sulla corsa allo Scudetto.