Blitz nei bar di Viterbo e provincia prezzi non esposti e carenze antincendio

Controlli ai locali pubblici e di pubblico intrattenimento di Viterbo e provincia. Nel fine settimana la polizia (Divisione amministrativa e di sicurezza) e i vigili del fuoco (settore Polizia giudiziaria) hanno svolto mirati servizi nei confronti di due bar: uno ubicato nel capoluogo e un altro in provincia. All'esito dei controlli, in entrambi gli esercizi pubblici è stata riscontrata la mancata esposizione delle tabelle relative alle tariffe e ai prezzi, oltre a diverse violazioni, poi segnalate all'autorità giudiziaria, delle norme in materia di prevenzione incendi e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, è stata accertata la carenza dei presidi antincendio e il mancato rispetto delle procedure di sicurezza da adottare in caso di esodo delle persone presenti all'interno del locale verso l'esterno.

