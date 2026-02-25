Blitz al Rezet per martedì grasso | il giudice ha convalidato il sequestro

È stato convalidato il sequestro preventivo effettuato la notte di martedì grasso, tra il 17 ed il 18 febbraio, quando i poliziotti della divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Padova, unitamente agli agenti della Squadra Mobile ed ai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Padova, ciascuno per i profili di rispettiva competenza, hanno effettuato un controllo presso il circolo privato Rezet con sede a Sant’Angelo di Piove di Sacco. Poco dopo la mezzanotte, i poliziotti sono entrati nella sede dell’associazione culturale oggetto del controllo, dove era in corso una serata danzante con musica diffusa da Dj e presenza di numerosissimi giovani. All’interno del locale gli agenti hanno riscontrato una situazione di forte sovraffollamento, accertando la presenza di 229 persone, distribuite tra la pista da ballo e le aree limitrofe, in uno stabile di appena 240 metri quadrati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

