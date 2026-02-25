Blind El Ma & Sonico | Siamo l’unione di tre anime

Blind, El Ma e Sonico si sono uniti a causa delle loro origini perugine e della passione condivisa per la musica. La loro collaborazione nasce dalla volontà di unire tre stili diversi in un progetto comune. Entrambi, provenienti dalla stessa regione, portano nel gruppo influenze differenti che si mescolano tra loro. La loro intenzione è creare qualcosa di originale e autentico, mantenendo vivo il legame con le radici. La loro prima esibizione si avvicina e si prepara con entusiasmo.

Con Filippucci per Blind sarò una specie di derby. Vengono entrambi, infatti, dal perugino e quindi hanno le stesse radici. Ma il rapper di Ponte San Giovanni, in gara con El Ma e il dj produttore Soniko parla della loro Nei miei DM come di Tre mondi diversi in un brano. Nelle schiere di Area Sanremo 2025, hanno superato oltre 500 candidati. Per Blind, rivelato da X Factor e L’isola dei famosi, è una rivincita. Con El Ma (anche lei da X Factor) e Soniko, tre personalità e stili diversi, ha trovato l’alchimia giusta: "La nostra forza è stata unire tre anime". La bulgara El Ma vive il momento con gioia e un filo d’ansia ("i miei riferimenti? Etta James e Aretha Franklin, fra gli italiani Giorgia ed Elisa"), mentre Soniko (Niccolò Cervellin, il padre Sergio ha brevettato il mocho Vileda e lo Swiffer) ammette lo stress della preparazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi sono Blind, El Ma & Soniko e cosa cantano nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026Blind, El Ma e Soniko sono i protagonisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, unendo tre percorsi artistici distinti in un progetto condiviso.

Blind, El Ma & Soniko tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026 con Nei miei DMBlind, El Ma e Soniko partecipano al Festival di Sanremo 2026 perché hanno scelto di presentare il brano Nei miei DM, che sta già conquistando le radio.