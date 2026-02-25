Blatte e sporcizia | sigillate anche le cucine dei grandi nomi Cosa sta succedendo al Mercato Centrale

Tra gli artigiani sospesi da Ats ci sono anche Joe’s american smashburger di Joe Bastianich, la pasticceria Martesana, il panificio di Davide Longoni e la Ravioleria Sarpi. L'Ats contesta “gravi carenze igieniche” nel polo gastronomico. Gli operatori: “Parte della responsabilità è della struttura infestata di insetti che appartiene a Grandi Stazioni”. Quanto fattura MC e come funziona il sistema di pulizia I controlli non sarebbero quindi partiti da una segnalazione, anche se alcuni addetti ai lavori lasciano intendere che non fosse mai capitata un’ispezione di questa portata. “Ben lontana da una verifica di routine”, spiegano a MilanoToday Dossier. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

