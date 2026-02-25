Blackout a Roma | 10 vie al buio per lavori ecco gli orari precisi

Un blackout ha lasciato senza luce dieci vie nel municipio VII di Roma, a causa di lavori di manutenzione programmati. La causa principale è l’intervento di riparazione delle linee elettriche, che richiede la sospensione dell’energia in alcune zone della zona. Le vie interessate rimarranno al buio per diverse ore, tra le 8 e le 16, creando disagi ai residenti e alle attività commerciali. La situazione si mantiene stabile e sotto controllo.

Roma, 25 febbraio 2026 — Oggi il municipio VII di Roma resterà senza corrente elettrica per gran parte della giornata. Areti ha programmato lavori di manutenzione per migliorare l'efficienza del servizio, con disagi previsti in diverse strade del quartiere. Gli interventi inizieranno alle 8:00 e si concluderanno alle 21:00, coinvolgendo diverse vie con orari e durate variabili. I residenti interessati possono contattare il numero verde 800041661 per maggiori informazioni. La situazione più critica si verificherà tra le 8:00 e le 16:00, con interruzioni di corrente in via Papiria, via Livia Drusilla e via Claudio Asello.