Bisfenolo A | perché si trova ancora nelle lattine anche se è vietato e come proteggersi

D al gennaio 2025 il bisfenolo A è ufficialmente vietato nei materiali a contatto con gli alimenti in tutta l’Unione Europea. Eppure tra gli scaffali del supermercato possiamo ancora imbatterci in lattine e barattoli che lo contengono. A ricordarlo è stato nei giorni scorsi Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, in un post pubblicato su Facebook: la normativa prevede infatti un periodo transitorio che consente alle aziende di adeguarsi gradualmente, permettendo la commercializzazione di alcuni prodotti fino al 2028. Lunga vita al fegato! Gli alimenti migliori per un detox naturale X Una situazione che può creare confusione, soprattutto per chi – donne over 40 e 50 in primis – è sempre più attenta alla salute ormonale e metabolica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche:

Lattine vietate nei supermercati dall'Ue per Bisfenolo A, rischio tumori e fertilità: in che prodotti si trova

Vietate ma ancora nei supermercati, Bassetti: "Le lattine al bisfenolo provocano tumori e infertilità"

Temi più discussi: Bisfenolo A: scatta il divieto per le lattine delle bibite, ma per le conserve se ne parla nel 2028; Lattine vietate nei supermercati dall'Ue per Bisfenolo A, rischio tumori e fertilità: in che prodotti si trova; Lattine nei supermercati vietate? Bassetti sul bisfenolo A: Possibili rischi di tumore e infertilità; Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: Rischio tumori e problemi di fertilità. Quali evitare e tutte le alternative.

Ti spiego perché le lattine con il Bisfenolo A vietato dall’UE sono ancora nei supermercati italiani (e ci resteranno per anni)Il BPA è vietato in Ue, ma per anni lattine e conserve contenenti la sostanza continueranno a trovarsi sugli scaffali ... greenme.it

Lattine nei supermercati vietate dall’UE, negli scaffali sino al 2028Dal 20 gennaio 2025 è entrato in vigore il divieto dell’Unione Europea sull’utilizzo del bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti. La misura riguarda in particolare i rivestimenti ... livesicilia.it

A partire da gennaio 2025, l'Unione Europea ha bandito in tutti i materiali a contatto con gli alimenti il Bisfenolo A - facebook.com facebook