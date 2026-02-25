Bisceglie | auto contro muretto morta 68enne Ferito il marito

Per cause da dettagliare il sinistro. In periferia di Bisceglie l’automobile è finita contro un muretto a secco. Morta sul colpo una donna di 68 anni occupante. Ferito a causa dell’incidente il marito 71enne, trasportato in codice rosso all’ospedale di Andria.       L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

