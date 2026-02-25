Bimbo con cuore bruciato mamma deposita AUDIO in procura | Da chirurgo ok a nuovo trapianto dopo fallimento del primo ha mentito

All'interno dell'audio contenuto in una chiavetta sarebbe presente il momento in cui alla donna è stato comunicato l'esito del consulto di esperti che aveva considerato il bambino non trapiantabile Il tema legato al bimbo con il cuore "bruciato" continua a tenere banco. La mamma Patrizia Merc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Domenico Caliendo, la mamma deposita un audio in Procura, si attendono sviluppi: «Il chirurgo mi ha detto che era disperato»Domenico Caliendo è morto, e la madre ha consegnato un audio in procura, rivelando le parole disperate del chirurgo.

Meloni chiama la mamma del bimbo del cuore “bruciato”: «Avrete giustizia». Atteso un maxi consulto su nuovo trapianto con esperti da tutta ItaliaMeloni ha chiamato “bruciata” la mamma del bambino Tommaso, coinvolto in un incidente durante il trasporto del cuore e promette giustizia.

Bimbo di 2 anni con cuore bruciato, è in coma e ha un'emorragia cerebrale: svanita l'ultima speranzaIl bambino di due anni dal cuore bruciato ricoverato a Napoli è in coma, ha avuto una crisi settica e ha un'emorragia cerebrale in corso. Non c'è più alcuna speranza ... virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, minacce e insulti ai medici del Monaldi: Dobbiamo andare a prenderli uno per unoDopo la morte del piccolo Domenico, il bambino al quale è stato trapiantato un cuore bruciato, i medici del Monaldi hanno ricevuto minacce e insulti ... virgilio.it

Il contenitore usato per trasportare il cuore destinato al bimbo di 2 anni a Napoli è di vecchia concezione, un “frigo passivo”, nonostante il Monaldi avesse quelli moderni - facebook.com facebook