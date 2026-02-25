bimba travolta e uccisa veglia in chiesa per nadia partita la raccolta fondi

La morte di Nadia Namdi è stata causata da un tragico incidente stradale che ha coinvolto la bambina mentre attraversava la strada. La comunità si è radunata in chiesa per una veglia, portando fiori e accendendo candele in suo ricordo. Nel frattempo, è partita una raccolta fondi per aiutare i familiari ad affrontare le spese imminenti. Le persone si sono strette intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Una veglia di preghiera per ricordare la piccola Nadia Namdi e una raccolta fondi per sostenere la famiglia. La comunità di Vernio ma anche dell’intera Val Bisenzio si stringe in questi giorni intorno alla famiglia di Nadia, morta domenica sera, a Le Piana, davanti a casa, travolta da un’automobile. Ieri sera nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio da Padova di Mercatale c’è stata la veglia di preghiera dedicata a Nadia, una bimba che in tanti avevano visto in paese e che frequentava l’asilo a Luicciana. La famiglia è originaria della Nigeria e anche se qui è ben integrata, i genitori vorrebbero far riposare la piccola laggiù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nadia Namdi travolta e uccisa a 3 anni a Vernio: 25enne indagato per omicidio colposoNadia Namdi, una bambina di 3 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto sulla strada regionale 325 a Mercatale, a causa di un incidente stradale.

Bimba di 3 anni investita e uccisa, la famiglia sotto choc: “Nadia non piange più”Nadia, una bambina di tre anni, è stata investita e ha perso la vita, un dramma che ha lasciato la famiglia sconvolta.

Temi più discussi: Bimba travolta e uccisa da un’auto. Lo choc di un paese intero. La sindaca: Tremendo??????; Muore a 3 anni travolta e uccisa da un'auto a Prato; Tragedia a Vernio, bimba di quattro anni travolta e uccisa; Bimba di 3 anni travolta e uccisa, la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo.

Bimba travolta e uccisa. Veglia in chiesa per Nadia. Partita la raccolta fondiIeri nella chiesa di Sant’Antonio da Padova si è tenuta la preghiera per la piccola. La Caritas Alta Valle del Bisenzio ha aperto un Iban sul quale versare un’offerta. lanazione.it

Mercatale di Vernio sotto choc: bimba di 3 anni investita e uccisa vicino casaBimba investita a Mercatale di Vernio poco lontano dalla propria abitazione: l’impatto è stato violento, la comunità sconvolta dal tragico evento. notizie.it

Lutto cittadino a Vernio dopo la morte della bimba di tre anni travolta da un'auto La tragedia ieri sera poco dopo le 19 lungo la strada regionale 325. Inutili i tentativi di rianimazione. Sarebbe sfuggita al controllo di un'amica della madre. Andrea Marotta - facebook.com facebook

Bimba travolta e uccisa da un’auto. Lo choc di un paese intero. La sindaca: «Tremendo» x.com