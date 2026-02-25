Bimba soffocata per sbaglio dal padre mentre dormiva | morta per ipossia aveva danni cerebrali irreversibili

La bimba soffocata inavvertitamente dal papà a Rieti è morta per un arresto cardiaco provocato da ipossia: aveva danni cerebrali irreversibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rieti, soffocata per sbaglio dal papà mentre dormiva: bimba di 10 mesi gravissimaUna tragedia sconvolgente e traumatizzante, un vero e proprio incubo ad occhi aperti per un papà che si è trovato a dover soccorrere la figlioletta...

Leggi anche: Bimba di dieci mesi soffocata per sbaglio dal padre mentre dorme: morta al Gemelli di Roma

Temi più discussi: Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un wurstel; Bimbo di 5 anni muore soffocato da un wurstel, il dramma a Cagliari: hanno tentato di rianimarlo per 40 minuti; Tragedia a Cagliari, bimbo di 5 anni muore soffocato da un pezzo di wurstel; Cagliari, bimbo di 4 anni muore soffocato da un boccone.

Bimba di dieci mesi soffocata per sbaglio dal padre mentre dorme: morta al Gemelli di RomaLa bambina sarebbe stata schiacciata dal padre nel sonno. Trasportata d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, è morta poche ore dopo il suo arrivo ... fanpage.it

Soffocata nel sonno dal padre, morta bimba di 10 mesiLa piccola è arrivata in arresto cardiaco al de Lellis di Rieti ed è stata trasferita in elicottero al Gemelli di Roma ... rainews.it

Morta bimba di 10 mesi soffocata involontariamente nel sonno dal papà - facebook.com facebook

Morta una bimba di 10 mesi, soffocata involontariamente nel sonno dal papà. La piccola è giunta al de Lellis di Rieti in arresto cardiaco. Poi è stata trasferita in gravissime condizioni al Gemelli #ANSA x.com